Автобус с 16 школьниками на Украине протаранил грузовик

Микроавтобус, в котором находились школьники, врезался в грузовик в Днепропетровской области (Украина). Как сообщили в Национальной полиции, все 16 детей были госпитализированы.

«ДТП произошло в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, совершил столкновение с автомобилем DAF», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным полицейских, на месте ДТП сейчас оба водителя и следователи, которые восстанавливают картину ДТП. Для выяснения причин аварии будет проведен ряд экспертиз.

Двое детей получили переломы руки и ключицы. Родителей уже поставили в известность. Возбуждено уголовное дело.