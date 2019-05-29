Дочь Пирло попала под машину в Италии

Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.

Инцидент произошел во вторник днем. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.

Пирло в понедельник принял участие в благотворительном матче, который прошел в Турине.

Пирло большую часть карьеры выступал за "Милан" (2001-2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии и два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского "Интера" (1998-2001), "Ювентуса" (2011-2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, американского клуба "Нью-Йорк Сити". В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграл золото чемпионата мира-2006 и серебро чемпионата Европы-2012.