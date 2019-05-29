Водитель автобуса уволен из-за съемок порно на рабочем месте

Водитель автобуса был уволен после съемок серии порнографических фильмов, снятые в общественном транспорте, сообщает издание The Local.

Инцидент произошел в небольшом немецком городе Бад-Ласфе в Северной Рейн-Вестфалии. Автобус и место действия фильмов распознали ученики местной средней школы, заметив ряд достопримечательностей города в кадре. Порнографические видео передавались учащимися образовательного учреждения через мобильное приложение WhatsApp, и через короткое время распространились по всей школе.

Проблемы же для водителя начались в тот момент, когда данная информация достигла родителей учеников школы, а некоторые студенты отказывались садиться в общественный транспорт по соображениям гигиены. Вскоре транспортная компания Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) уволила водителя.

По данным издания, VWS сейчас готовит судебные иски не только против водителя, но и актеров, снявшихся в порно. Руководитель компании Клаус-Дитер Верн заверил, что в автобусе проведена тщательная химчистка, а данный транспортное средство вывезено в другой город.

«Конечно, этот автобус тщательно вымыт и больше не будет курсировать в Бад-Ласфе. Школьникам и другим пассажирам больше не стоит беспокоиться», — сказал представитель транспортной компании.

В свою очередь директор школы призвала родителей проверить смартфоны своих детей на наличие эротических видео.

В апреле 2017 года ирландский полицейский решил снять фильм для взрослых на своей служебной машине. Партнершей для его фильма стала 35-летняя сотрудница другого государственного ведомства. Ролик был загружен на один известный порносайт. Очень скоро о новом амплуа своего подчиненного узнало начальство, однако наказывать полицейского за его видео-творчество не стали.