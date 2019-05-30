Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Наказания для пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли люди, станут более суровыми, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект был принят депутатами Государственной думы РФ.
Поправки к закону в нижнюю палату парламента спустили члены Совета Федерации. Авторы инициативы предложили внести изменения в 264-ую статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за «нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью или смерть человека». Депутаты Госдумы законопроект одобрили.
"Дилетантизм": автомобилисты о наказании за "пьяные" ДТП
Теперь если по вине пьяного водителя человеку причинён тяжкий вред, автолюбителю будет грозить от 3 до 7 лет реального лишения свободы. Ранее санкция статьи предусматривала до 4 лет заключения.
В случае если в результате аварии погиб человек, у нарушителя есть шанс отправиться в «места не столь отдалённые» на срок от 5 до 12 лет. Ранее УК предусматривал от 2 до 7 лет.
Наконец, если в ДТП скончались двое и более человек, виновник может получить срок от 8 до 15 лет. Ранее — 4 до 9 лет.
В проекте указано, что наказание для пьяных нарушителей следует ужесточить также на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и метрополитене. Для этого необходимо внести изменения в 263 статью Уголовного кодекса.
Комментарии35
ДТП , Видео , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидаются пробки в девять баллов
В РФ открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье2
На российских парковках появился новый вид вымогательства2
Uber откажет пассажирам с низким рейтингом2
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:59
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение