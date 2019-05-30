В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП

Наказания для пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли люди, станут более суровыми, сообщает РИА Новости. Соответствующий законопроект был принят депутатами Государственной думы РФ

Поправки к закону в нижнюю палату парламента спустили члены Совета Федерации . Авторы инициативы предложили внести изменения в 264-ую статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за «нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью или смерть человека». Депутаты Госдумы законопроект одобрили.

Теперь если по вине пьяного водителя человеку причинён тяжкий вред, автолюбителю будет грозить от 3 до 7 лет реального лишения свободы. Ранее санкция статьи предусматривала до 4 лет заключения.

В случае если в результате аварии погиб человек, у нарушителя есть шанс отправиться в «места не столь отдалённые» на срок от 5 до 12 лет. Ранее УК предусматривал от 2 до 7 лет.

Наконец, если в ДТП скончались двое и более человек, виновник может получить срок от 8 до 15 лет. Ранее — 4 до 9 лет.

В проекте указано, что наказание для пьяных нарушителей следует ужесточить также на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и метрополитене. Для этого необходимо внести изменения в 263 статью Уголовного кодекса.