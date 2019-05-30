На Ставрополье грузовик наехал на машину ДПС с полицейскими внутри

Водитель грузовика совершил ДТП, совершил наезд на стоящий автомобиль ДПС возле села Заветного в Кочубеевском районе Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

ЧП произошло 30 мая рано утром, около 5.00.

Стражи правопорядка в этот момент находились в салоне своего автомобиля. Они оформляли документы по другому ДТП. Полицейские получили травмы различной степени тяжести и были отправлены на «скорой» в больницу.

Грузовиком, как выяснилось, управлял 50-летний водитель из Ростовской области. К моменту аварии он уже находился в дороге более пяти часов без перерыва.