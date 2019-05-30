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Три человека погибли в ДТП под Владимиром 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения, погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115 во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.
"По состоянию на 22:00 мск подтверждена информация о троих погибших в ДТП — водителе автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажирах — женщине и ребенке 2018 года рождения, также в ДТП пострадали женщина и несовершеннолетний ребенок, которые ехали в отечественной машине. Они госпитализированы", — уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, авария произошла около 19:55 на 7 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с ВАЗ, который следовал по встречному направлению.
Водитель иномарки, по предварительной информации, не пострадал. Движение на участке дороги не затруднено, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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ДТП , Chevrolet , Lada , Chevrolet Lacetti
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