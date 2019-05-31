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Машина раскололась пополам после встречи с деревом 

Рамблер 2 часа назад
Семья, двигавшаяся на автомобиле по Южному Уэльсу (Великобритания) стала свидетельницей ужасной аварии. Кадры запечатлел видеорегистратор. Машину обогнала женщина на малолитражке Volkswagen Polo. Однако автомобилистка не смогла удержать авто на дороге на большой скорости и врезалась в дерево. При этом малолитражка буквально раскололась надвое: передняя часть осталась возле дерева, а вот задняя отлетала на несколько метров и оказалась на противоположной стороне магистрали. Удивительно, но автоледи получила лишь пару синяков и ссадин.
ДТП , Видео , Volkswagen Polo , Volkswagen
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