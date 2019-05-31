Машина раскололась пополам после встречи с деревом 

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Названы автомобили с самыми надежными кондиционерами

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Зачем на постах ГИБДД стоят пункты весового контроля

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В Москве ожидаются пробки в девять баллов