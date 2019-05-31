ГИБДД не умеет штрафовать иностранцев

Заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Юрий Байрамов пожаловался на невозможность наказания собственников машин с иностранными номерами. Он привел в пример участок трассы М1 протяженностью 302 километра в Смоленской области, где больше половины всех нарушений в 2018 году (514 тысяч превышений скорости), зафиксированных камерами, совершено иностранцами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Половина всех ДТП на участке трассы совершено также приезжими. «Автодор» отметил, что усложняет выполнение майского указа президента, согласно которому к 2024 году смертность в ДТП по всей стране должна снизиться в 3,5 раза.

Проблема с наказанием автовладельцев из других государств возникла еще десять лет назад, когда на дорогах появились первые камеры. При вынесении постановления Госавтоинспекция может запросить у Федеральной таможенной службы (ФТС) сведения об адресе автовладельца, оформив постановление и направив его по почте. Однако, по данным издания, такие запросы делает только столичное УГИБДД, и практика эта немассовая. Так, в 2018 году иностранцам, нарушившим ПДД под камерами, было направлено всего 22,2 тысячи постановлений, тогда как общее число штрафов с камер в городе составило 26,6 миллиона. Иностранцы оплачивают около 25% штрафов (россияне — 80%). В регионах такой практики нет вовсе.

Еще одна проблема — отсутствие данных о собственнике автомобиля у таможенников, к которым может обратиться ГИБДД. Граждане Белоруссии пересекают границу с Россией без проверки, информация о транспортных средствах нигде не аккумулируется. В конце 2018 года было заключено межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией об обмене информацией о нарушителях, но оно пока не применяется, так как еще нет протокола информационного обмена. Проект аналогичного соглашения готовится и с Казахстаном.

Отметим, что ГИБДД и ЦОДД не единожды ранее хвастались, что дорожные камеры научились читать иностранные номерные знаки. Как теперь выясняется, пользы от этой способности никакой, и иностранцы могут чувствовать себя на дорогах безнаказанными.