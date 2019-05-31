Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области ( фракция "Единая Россия" ) Юрий Шпаков на дороге в Новосибирске устроил перепалку с инспектором ДПС , конфликт попал на видео.

Видео с участием депутата опубликовал один из популярных пабликов Новосибирска. Его автором стал житель города Камал Раззаков, которому в этот момент инспектор выписывал штраф за выезд на встречную полосу. Он сообщил, что инцидент произошел 25 мая.

"Один из водителей попытался объяснить сотруднику ДПС, что они стоят неправильно и им нужно отъехать. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель представился депутатом", — рассказал горожанин в соцсетях.

На видео депутат Юрий Шпаков официально представляется инспектору, требует от полицейского представиться, на повышенных тонах говорит ему, что машина ДПС мешает проезду, и требует ее убрать. На что инспектор отвечает, что сделает это только после оформления протокола.

После слов полицейского "Вы свободны" депутат Шпаков пришел в ярость. "Пошел на… Ты мне еще "свободен" будешь говорить. Кому ты говоришь "ты свободен"? С какой стати ты мне команды даешь? Ты кто такой? Ты научись разговаривать… Да у тебя хотелки не хватит задерживать меня", — заявил он.

РИА Новости пока не располагает комментариями о возможной проверке по факту инцидента от Законодательного собрания Новосибирской области и регионального управления ГИБДД.