Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с микроавтобусом в Приамурье один человек погиб, девять пострадали 

Вести.Ru + ещё 9 4 часа назад
В Свободненском районе Амурской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.
Авария произошла в пятницу, 31 мая. По данным ГИБДД России, при столкновении микроавтобуса и УАЗа один человек погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Как уточняется, на трассе Чита — Хабаровск в месте проведения дорожных работ 57-летний водитель УАЗа врезался в остановившийся микроавтобус. В результате тот перевернулся. Пассажирка УАЗа погибла на месте. Обоих водителей и пассажиров микроавтобуса (в том числе четверых детей) доставили в больницу, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора Мотоциклист погиб в двойной аварии в Саранске. Видео В Махачкале толпа закидала камнями сбившую пешеходов женщину
ДТП , Видео , УАЗ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС3
Решилась судьба убившего владельца Infiniti россиянина145
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей1
В Подмосковье появятся платные парковки5
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
03:00
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
ДТП
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:28
Дрон атаковал спорткар на гонках
ДТП
00:14
Видеоблогер чуть не погиб в прямом эфире
ДТП
01:00
Машина раскололась пополам после встречи с деревом
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение