Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

13 лет колонии: Застреливший владельца дорогой иномарки мужчина отправился в тюрьму 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тверской районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника дорожного конфликта, застрелившего оппонента. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
Убийство произошло в ночь на 16 октября 2017 года. Владелец автомобиля Lada Samara Алексей Жданов остановился на светофоре, в это время к нему подъехал автомобиль Infiniti QX и, посигналив, пересек дорогу перед машиной Жданова и въехал в арку соседнего дома.
Возмущенный Жданов припарковал свой автомобиль, взял из машины приобретенное незаконным способом огнестрельное оружие и направился за водителем Infiniti. Увидев его во дворе дома, Жданов выстрелил не менее шести раз, в результате чего потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил Жданова к 13 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Также осужденный должен выплатить семье погибшего 3 млн рублей.
Комментарии99
ДТП , Lada , Алексей Жданов , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС2
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей1
В Подмосковье появятся платные парковки5
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
В России сфотографировали модный кроссовер Chery2
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
03:00
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
ДТП
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:28
Дрон атаковал спорткар на гонках
ДТП
00:14
Видеоблогер чуть не погиб в прямом эфире
ДТП
01:00
Машина раскололась пополам после встречи с деревом
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение