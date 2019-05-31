13 лет колонии: Застреливший владельца дорогой иномарки мужчина отправился в тюрьму

Тверской районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника дорожного конфликта, застрелившего оппонента. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

Убийство произошло в ночь на 16 октября 2017 года. Владелец автомобиля Lada Samara Алексей Жданов остановился на светофоре, в это время к нему подъехал автомобиль Infiniti QX и, посигналив, пересек дорогу перед машиной Жданова и въехал в арку соседнего дома.

Возмущенный Жданов припарковал свой автомобиль, взял из машины приобретенное незаконным способом огнестрельное оружие и направился за водителем Infiniti. Увидев его во дворе дома, Жданов выстрелил не менее шести раз, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил Жданова к 13 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Также осужденный должен выплатить семье погибшего 3 млн рублей.