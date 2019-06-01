Иностранцы смогут оформить европротокол при ДТП

Попавшие в небольшую аварию владельцы автомобилей, зарегистрированных в иностранном государстве, смогут оформить документы без участия инспекторов ГАИ . Новое правило, заложенное в законе с поправками в систему ОСАГО от 1 мая, вступает в силу с 1 июня.

Оформление ДТП без участия сотрудников полиции производится по европротоколу. Эта практика была введена в России с 2015 года и её популярность растёт из года в год. До недавнего времени наибольшей проблемой было оформить аварию в случае, если один из автомобилей зарегистрирован в другом государстве. Как правило, такие автолюбители не имеют полиса ОСАГО, а значит, и уладить проблему с ними невозможно.

Поправки в систему ОСАГО предусматривают, что при въезде в Россию иностранцы должны обязательно предъявить таможенникам полис ОСАГО или международный договор страхования. Имея страховку, они теперь имеют право и оформлять европротоколы — что и закрепили поправки.

Напомним, европротокол возможно оформить в случае, если в ДТП:

— нет пострадавших;

— столкнулись только два автомобиля, другому имущество вред не причинён;

— оба водителя имеют полисы ОСАГО (или «Зелёная карта») и вписаны в страховку;

— стороны пришли к согласию относительно обстоятельств аварии и причинённого ущерба.

Максимальная выплата по евпропротоколу в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 400 тысяч рублей, а в других регионах — 50 тысяч рублей.

Если сумма ущерба, по приблизительной оценке водителя, не превышает эти суммы, тогда участники аварии могут заполнять извещение о ДТП, то есть европротокол. В противном случае на место происшествия нужно вызывать инспектора.

Ещё одно нововведение в закон об ОСАГО, вступающее в силу 1 июня, расширит круг лиц, которые имеют право на получение компенсационной выплаты наряду с потерпевшим и выгодоприобретателем. Теперь получить компенсацию при аварии могут граждане, которые унаследовали право на компенсацию (если потерпевшему её не выплатили), а также представители потерпевшего (если у него доверенность от нотариуса или больницы, где лечится пострадавший).

ЦИФРА: Каждое третье ДТП в России оформляется по европротоколу, подсчитали в ГИБДД.