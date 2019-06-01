Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иностранцы смогут оформить европротокол при ДТП 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: TWITTER.COM
Попавшие в небольшую аварию владельцы автомобилей, зарегистрированных в иностранном государстве, смогут оформить документы без участия инспекторов ГАИ. Новое правило, заложенное в законе с поправками в систему ОСАГО от 1 мая, вступает в силу с 1 июня.
Оформление ДТП без участия сотрудников полиции производится по европротоколу. Эта практика была введена в России с 2015 года и её популярность растёт из года в год. До недавнего времени наибольшей проблемой было оформить аварию в случае, если один из автомобилей зарегистрирован в другом государстве. Как правило, такие автолюбители не имеют полиса ОСАГО, а значит, и уладить проблему с ними невозможно.
Поправки в систему ОСАГО предусматривают, что при въезде в Россию иностранцы должны обязательно предъявить таможенникам полис ОСАГО или международный договор страхования. Имея страховку, они теперь имеют право и оформлять европротоколы — что и закрепили поправки.
Напомним, европротокол возможно оформить в случае, если в ДТП:
— нет пострадавших;
— столкнулись только два автомобиля, другому имущество вред не причинён;
— оба водителя имеют полисы ОСАГО (или «Зелёная карта») и вписаны в страховку;
— стороны пришли к согласию относительно обстоятельств аварии и причинённого ущерба.
Максимальная выплата по евпропротоколу в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области составляет 400 тысяч рублей, а в других регионах — 50 тысяч рублей.
Если сумма ущерба, по приблизительной оценке водителя, не превышает эти суммы, тогда участники аварии могут заполнять извещение о ДТП, то есть европротокол. В противном случае на место происшествия нужно вызывать инспектора.
Ещё одно нововведение в закон об ОСАГО, вступающее в силу 1 июня, расширит круг лиц, которые имеют право на получение компенсационной выплаты наряду с потерпевшим и выгодоприобретателем. Теперь получить компенсацию при аварии могут граждане, которые унаследовали право на компенсацию (если потерпевшему её не выплатили), а также представители потерпевшего (если у него доверенность от нотариуса или больницы, где лечится пострадавший).
ЦИФРА: Каждое третье ДТП в России оформляется по европротоколу, подсчитали в ГИБДД.
Парламентская газета: последние новости
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные ДТП» Контроль за маршрутами такси положительно отразится на пассажирах, считает автоэксперт Лысаков раскритиковал предложение ГИБДД увеличить штрафы за повторные нарушения
Комментарии
ДТП , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС2
Решилась судьба убившего владельца Infiniti россиянина137
Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей1
В Подмосковье появятся платные парковки5
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
03:00
Новосибирский депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
ДТП
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:28
Дрон атаковал спорткар на гонках
ДТП
00:14
Видеоблогер чуть не погиб в прямом эфире
ДТП
01:00
Машина раскололась пополам после встречи с деревом
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение