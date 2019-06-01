Экс-футболист сборной Испании погиб в ДТП

Известный футболист, полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Об этом сообщили представители клуба «Севилья», за который Рейес выступал с 2012 по 2016 год.

«Плохие новости. Наш любимый товарищ по команде Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в родном городе спортсмена — Утрере.

Рейес играл за «Бенфику», «Реал» , «Атлетико», Арсенал, «Севилью» и ряд других клубов.

Провел 21 матч за сборную Испании, забив четыре мяча.

Летом 2018 года Рейес стал выступать за китайский клуб «Синьцзян Тяньшань Леопард»