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Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в результате ДТП 

RT на русском + ещё 15 38 минут назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 36 лет.
Об этом сообщает официальный Twitter «Севильи», за которую он выступал с 2012 по 2016 год.
При этом подробности инцидента не разглашаются.
Рейес также известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» с 2007 по 2012 год и за лондонский «Арсенал» с 2004 по 2007 год. В 2007 году он также играл за мадридский «Реал».
За сборную Испании хавбек провёл 21 матч и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что во время футбольного матча в Боливии у арбитра остановилось сердце.
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ДТП , Хосе Рейес , Реал
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