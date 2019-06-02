На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

Как сообщили слушатели радиостанции «Говорит Москва», автомобили столкнулись лоб в лоб. Участниками аварии стали минимум три машины.

Столичный департамент транспорта уточняет, что ДТП случилось в районе пересечения с Минской улицей. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто, объезд осуществляется по двум полосам встречного направления.

UPD: позже стало известно, что в авари получили повреждения четыре машины и рейсовый автобус. РЕН ТВ сообщает о пяти пострадавших, двоих вертолётом доставили в больницу.