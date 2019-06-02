На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Как сообщили слушатели радиостанции «Говорит Москва», автомобили столкнулись лоб в лоб. Участниками аварии стали минимум три машины.
Столичный департамент транспорта уточняет, что ДТП случилось в районе пересечения с Минской улицей. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто, объезд осуществляется по двум полосам встречного направления.
UPD: позже стало известно, что в авари получили повреждения четыре машины и рейсовый автобус. РЕН ТВ сообщает о пяти пострадавших, двоих вертолётом доставили в больницу.
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