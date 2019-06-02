Иномарка протаранила магазин в Новой Москве. Видео

Внедорожник Suzuki протаранил витрину магазина в Новой Москве. Авария произошла на 37-м километре Киевского шоссе. «360» публикует видео происшествия.

На кадрах видно, что автомобиль выбивает витрину и сносит предметы внутри магазина. В результате пострадал девятилетний ребенок, оказавшийся под колесами внедорожника.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуации, на место оперативно приехала скорая помощь. Ребенка госпитализировали с места ДТП.

По какой причине водитель потерял управление и влетел в здание магазина пока не известно.