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Иномарка протаранила магазин в Новой Москве. Видео 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Внедорожник Suzuki протаранил витрину магазина в Новой Москве. Авария произошла на 37-м километре Киевского шоссе. «360» публикует видео происшествия.
На кадрах видно, что автомобиль выбивает витрину и сносит предметы внутри магазина. В результате пострадал девятилетний ребенок, оказавшийся под колесами внедорожника.
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуации, на место оперативно приехала скорая помощь. Ребенка госпитализировали с места ДТП.
По какой причине водитель потерял управление и влетел в здание магазина пока не известно.
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