Объем рынка автобусов с пробегом вырос на 7,5%

Объем рынка автобусов с пробегом вырос на 7,5% С января по апрель этого года в России, по данным статистики «Автостат Инфо», было продано 8314 автобусов с пробегом. Это на 7,5% больше продаж за аналогичный период 2018 года — 7737 ед.

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Росту рынка автобусов с пробегом в отчетный период способствовало увеличение продаж в сегменте иномарок: +16,4% до 1651 ед. Показатели выросли и в сегменте отечественной техники (+5,4%), на который приходится наибольшее количество реализованных автобусов с пробегом — 6663 ед.

С января по апрель этого года в стране было перепродано 4044 подержанных автобусов «ПАЗ» (+15%). В то же время на 188% вырос объем перепродаж автобусов «УРАЛ» (всего 547 ед.). Количество реализованных б/у автобусов «НЕФАЗ» сократилось на 20% и составило 489 ед. В тот же период на автобусном рынке России был продан 361 ед. техники Hyundai (+20,7%), 293 ед. подержанных автобусов «КАВЗ» (-9%), 282 б/у машин марки «ТАГАЗ» (-8%) и 255 автобусов с пробегом «Кубань» (-14%). Добавим, что именно в апреле рынок автобусов с пробегом показал наиболее высокий результат за отчетные четыре месяца. С января по февраль перепродажи выросли с 1420 до 2044 ед., а с марта по апрель с 2161 до 2689 ед.

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