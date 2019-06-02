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Трактор въехал в группу журналистов на шоу под Ростовом 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
Во время соревнований тракторов в Ростовской области, один из водителей въехал в группу журналистов.
В воскресенье, 2 июня, в пригороде Ростова-на-Дону при проведении ежегодного чемпионата по гонкам на тракторах «Бизон-трек-шоу» один из участников состязаний вылетел с трассы и въехал в группу журналистов, снимавших мероприятие.
В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей
Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, соревновались два трактора. Один из них после того, как преодолел препятствие в виде ямы с водой, потерял управление. Трактор наехал на стог сена и врезался в толпу представителей СМИ. Как пишут местные порталы, никто не пострадал.
После инцидента гонку пришлось остановить, чтобы эвакуировать с трассы трактор, завязший в грунте. Отмечается, что позднее гонщик смог продолжить соревнования.
По словам организаторов, к участникам гонок предъявляют серьезные требования по технике безопасности, поэтому транспортное средство должно быть оборудовано специальным каркасом, стандартными шинами и отличными тормозами.
Соревнования между тракторами проходят в Ростовской области уже в 17-й раз. В 2019 году в них принимают участие 30 трактористов. Соревнуются они парами, тройками и пятерками, преодолевая трамплины и ямы с водой.
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