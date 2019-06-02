Трактор въехал в группу журналистов на шоу под Ростовом

Во время соревнований тракторов в Ростовской области, один из водителей въехал в группу журналистов.

В воскресенье, 2 июня, в пригороде Ростова-на-Дону при проведении ежегодного чемпионата по гонкам на тракторах «Бизон-трек-шоу» один из участников состязаний вылетел с трассы и въехал в группу журналистов, снимавших мероприятие.

Как видно на кадрах , опубликованных в Сети, соревновались два трактора. Один из них после того, как преодолел препятствие в виде ямы с водой, потерял управление. Трактор наехал на стог сена и врезался в толпу представителей СМИ. Как пишут местные порталы, никто не пострадал.

После инцидента гонку пришлось остановить, чтобы эвакуировать с трассы трактор, завязший в грунте. Отмечается, что позднее гонщик смог продолжить соревнования.

По словам организаторов, к участникам гонок предъявляют серьезные требования по технике безопасности, поэтому транспортное средство должно быть оборудовано специальным каркасом, стандартными шинами и отличными тормозами.

Соревнования между тракторами проходят в Ростовской области уже в 17-й раз. В 2019 году в них принимают участие 30 трактористов. Соревнуются они парами, тройками и пятерками, преодолевая трамплины и ямы с водой.