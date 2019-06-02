Неполадки, которые говорят о необходимости быстро менять авто

Эксперты издания «Автовзгляд» перечислили три неисправности авто, которые явно указывают владельцу на необходимость срочной продажи машины. Оказывается, что выставлять авто на рынок нужно сразу, как только появляются проблемы с двигателем, кузовом или коробкой передач.

Эксперты отмечают, что один из самых дорогостоящих ремонтов в авто — ремонт двигателя. У некоторых моделей починка силового агрегата может вылиться в сумму более миллиона рублей. Поэтому опытные водители советуют задуматься о смене авто, если мотор стал потреблять много масла, появился синий дым из выхлопной трубы, нагар на свечах или внушительный расход горючего. Проблему может решить капитальный ремонт, замена мотора на новый или контрактный, однако все вышеперечисленные способы очень затратны. Поэтому обойтись малой кровью можно просто продав авто.

Чуть меньше стоит ремонт коробки передач, однако суммы на исправление неполадок КПП всё равно обойдутся в несколько десятков тысяч рублей. Признаки скорой замены трансмиссии — толчки при переключении, подтёки масла, проблемы с переключением.

Наконец, машину стоит продать, уверяют эксперты, как только стала заметна ржавчина на кузове в зонах с ограниченной вентиляцией. Специалисты заявляют, что «рыжики» — «начало безнадёжного хронического заболевания». Особенно крупные суммы уходят на ремонт при поражении силовых разрезов. Желающим избежать солидных трат опытные водители советуют немедленно выставить авто на продажу.