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В Екатеринбурге BMW сбил подростка на тротуаре 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля BMW, который сбил на тротуаре несовершеннолетнего пешехода в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
По данным автоинспекции, ДТП произошло 1 июня в 20.30 (18.30 мск) на улице Академическая в уральской столице. Неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW черного цвета, при выезде из двора наехал на подростка, который двигался на электрическом самокате по тротуару, после чего скрылся с места происшествия.
"В результате происшествия пострадал 13-летний подросток, в сопровождении родителей обратился в травматологический пункт больницы № 7. Медики поставили диагноз: сотрясение головного мозга, ушиб, ссадины правого локтевого и правого коленного суставов", — говорится в сообщении.
Очевидцев произошедшего просят обратиться в полицию по телефону "02".
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ДТП , BMW , ГИБДД
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