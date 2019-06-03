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В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
ГИБДД республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщило, что инцидент произошел в Кызыле. Свадебный кортеж следовал в составе тринадцати иномарок и "в действиях водителей усматриваются грубые нарушения ПДД РФ".
"По предварительным данным, … произошло лобовое столкновение автомобилей марок "ИЖ-27175" и Аudi A4… В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлен 35-летний водитель автомобиля ИЖ… В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что… водители, грубо нарушавшие требования Правил дорожного движения Российской Федерации, участвовали в свадебном кортеже сотрудника полиции, в МВД по республике Тыва назначено проведение служебной проверки", — говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД уточнили, что водители-участники ДТП не являются сотрудниками полиции.
"По предварительным данным, в ДТП виновен водитель "ИЖ", он выехал на встречную полосу. По уточненным данным, пострадал его пассажир, но госпитализация не потребовалась", — сказала собеседница агентства.
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ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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