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Полиция начала проверку в отношении Якубовича 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что проводят проверку по факту езды телеведущего Леонида Якубовича по тротуару в Чебоксарах, сообщает издание cheb.media.
Если факт нарушения подтвердится, водитель будет привлечен к ответственности, отметили в региональном МВД.
Ранее в Сети были опубликованы фотографии, на которых водитель автомобиля «Лексус» движется по тротуару в центре Чебоксар. Пользователи Сети опознали в нарушителе ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича. В столицу Чувашии он приехал, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей.
cheb.media
«Российская газета» уточнила, что Якубович ехал по дороге, но на его пути оказался автобус, перекрывший движение. Ведущий объехал его по тротуару, вышел из машины и отправился на сцену.
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Сам Якубович в разговоре с корреспондентом сайта Ura.ru отказался извиняться за то, что нарушил правила дорожного движения, «прокатившись по тротуарам».
«Бред полнейший», — заявил Яубович в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. По данным издания, связь с телезвездой после этого оборвалась.
В соцсетях поступок Якубовича вызвал резкую критику. Пользователи отмечали, что на тротуаре в момент инцидента находились пешеходы, в том числе дети.
Комментарии
ДТП , Lexus , Леонид Якубович , МВД , "Российская газета"
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