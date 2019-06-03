Полиция начала проверку в отношении Якубовича

Если факт нарушения подтвердится, водитель будет привлечен к ответственности, отметили в региональном МВД.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии, на которых водитель автомобиля « Лексус » движется по тротуару в центре Чебоксар. Пользователи Сети опознали в нарушителе ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича. В столицу Чувашии он приехал, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей.

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«Российская газета» уточнила , что Якубович ехал по дороге, но на его пути оказался автобус, перекрывший движение. Ведущий объехал его по тротуару, вышел из машины и отправился на сцену.

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Сам Якубович в разговоре с корреспондентом сайта Ura.ru отказался извиняться за то, что нарушил правила дорожного движения, «прокатившись по тротуарам».

«Бред полнейший», — заявил Яубович в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. По данным издания, связь с телезвездой после этого оборвалась.

В соцсетях поступок Якубовича вызвал резкую критику. Пользователи отмечали, что на тротуаре в момент инцидента находились пешеходы, в том числе дети.