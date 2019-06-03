Представитель Якубовича ответил на обвинения в нарушении ПДД

Представитель Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал инцидент с выездом телеведущего на тротуар в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

По словам Шахиди, Якубович двигался к месту проведения праздника. Перегородивший дорогу автобус он объехал на скорости 1 км/ч по указанию патрульного.

«Двигался по газону и тротуару, никому не мешая, ни с кем не ругаясь. Никаких претензий со стороны пешеходов также не поступало. Никаких извинений, как пишут СМИ, никому не приносил», — отметил представитель телеведущего.

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