Представитель Якубовича ответил на обвинения в нарушении ПДД 

Представитель Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал инцидент с выездом телеведущего на тротуар в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Daily Storm.
По словам Шахиди, Якубович двигался к месту проведения праздника. Перегородивший дорогу автобус он объехал на скорости 1 км/ч по указанию патрульного.
«Двигался по газону и тротуару, никому не мешая, ни с кем не ругаясь. Никаких претензий со стороны пешеходов также не поступало. Никаких извинений, как пишут СМИ, никому не приносил», — отметил представитель телеведущего.
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Ранее в Сети были опубликованы фотографии, на которых водитель автомобиля «Лексус» движется по тротуару в центре Чебоксар. Пользователи Сети опознали в нарушителе ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича. В столицу Чувашии он приехал, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей. В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили, что проводят проверку по факту инцидента.