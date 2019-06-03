Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил

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Заснувший за рулем водитель десятки раз перевернулся в машине и выжил 

Lenta.ru 28 минут назад
В австралийском штате Новый Южный Уэльс водитель уснул за рулем, десятки раз перевернулся в автомобиле и выжил. Кадры с видеорегистратора опубликовал таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел в субботу, 1 июня. На ролике видно, как пикап белого цвета вылетает на встречную полосу и переворачивается десятки раз. По информации издания, водитель уснул за рулем автомобиля и потерял управление. В результате ДТП мужчина остался в живых, о состоянии его здоровья сейчас сведений нет.
«За рулем был мой отец… Этот пикап врезался бы в него, если бы он вовремя не свернул в сторону», — отметила опубликовавшая запись с видеорегистратора отца в Facebook женщина.
Ролик обрел популярность в сети и собрал более 120 тысяч просмотров.
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