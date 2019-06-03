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Автомобиль сгорел после аварии на МКАД 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
На МКАД сгорел попавший в аварию автомобиль. Движение в районе парка "Лосиный остров", где произошло ДТП, затруднено. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
По данным телеканала Москва 24, BMW на огромной скорости врезался в Infiniti на 97-м километре кольцевой автомагистрали. Один из автомобилей загорелся. В результате ДТП образовался затор, поэтому водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. В настоящее время в районе столкновения перекрыты две полосы движения. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
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ДТП , Видео , BMW , ГИБДД
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