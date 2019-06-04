В Москве резко выросло число аварий с велосипедистами

По данным столичного ЦОДД, по сравнению с весной 2018 года количество аварий с участием велосипедистов выросло в полтора раза. Растет и количество травм, полученных ими и наездниками самокатов разного типа. В ведомстве напомнили о необходимости слезать с велосипеда или самоката при переходе проезжей части.

«Большая часть подобных аварий не входят в официальную статистику. Ситуация, на самом деле, гораздо плачевнее», — уверена эксперт по безопасности движения Наталья Агре.

По ее словам, решением могло бы стать углубленное изучение Правил дорожного движения в школах. Сейчас этому вопросу уделяют слишком мало времени. В качестве примера можно взять опыт западных стран. Там, начиная с детского сада, объясняют, как правильно вести себя на дороге.

Между тем, по словам специалистов, наибольшую опасность представляет электротранспорт. Некоторые его виды способны развить скорость до 60 км/ч. При этом, согласно ПДД, они должны передвигаться по тротуарам. Однако от такого соседства страдают пешеходы.