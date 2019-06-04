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В Москве резко выросло число аварий с велосипедистами 

CarClub 3 часа назад
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
По данным столичного ЦОДД, по сравнению с весной 2018 года количество аварий с участием велосипедистов выросло в полтора раза. Растет и количество травм, полученных ими и наездниками самокатов разного типа. В ведомстве напомнили о необходимости слезать с велосипеда или самоката при переходе проезжей части.
«Большая часть подобных аварий не входят в официальную статистику. Ситуация, на самом деле, гораздо плачевнее», — уверена эксперт по безопасности движения Наталья Агре.
По ее словам, решением могло бы стать углубленное изучение Правил дорожного движения в школах. Сейчас этому вопросу уделяют слишком мало времени. В качестве примера можно взять опыт западных стран. Там, начиная с детского сада, объясняют, как правильно вести себя на дороге.
Между тем, по словам специалистов, наибольшую опасность представляет электротранспорт. Некоторые его виды способны развить скорость до 60 км/ч. При этом, согласно ПДД, они должны передвигаться по тротуарам. Однако от такого соседства страдают пешеходы.
Ранее в Мосгордуме выступили с инициативой обязать владельцев электросамокатов получать водительские права. Депутаты считают, что портативный электротранспорт необходимо приравнять к механическим транспортным средствам, а также наделить владельцев соответствующими правами и обязанностями.
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ДТП , Наталья Агре , Мосгордума
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