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Задавил женщину с ребенком на тротуаре: момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео 

Вести.Ru + ещё 3 4 часа назад
В Самаре во вторник под колесами кроссовера на тротуаре погибла женщина.
Инцидент произошел 4 июня на перекрестке улиц Губанова и Солнечной. По словам очевидцев, что подтверждается записью инцидента, белый автомобиль Toyota спешил на мигающий зеленый свет, когда на перекрестке в него врезался спорткар Aston Martin.
От удара кроссовер вылетел на тротуар и сбил женщину, идущую с ребенком. Пострадавшая попала под колеса и скончалась. Мальчик был госпитализирован, о тяжести полученных им травм не сообщается.
Ранее сообщалось, что жертвой аварии стала молодая мама сбитого ребенка, однако позже выяснилось, что погибшая приходилась мальчику няней, ей было 47 лет.
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