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Подросток без прав отправил «шестерку» под поезд 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Трое подростков, один из которых без водительских прав управлял автомобилем, пострадали при столкновении с поездом в Кемеровской области.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде на станции Забойщик, где столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и грузовой состав.
За рулем "шестерки" был 17-летний местный житель. Он взял машину у родителей без спроса, не умея ею управлять. При аварии пострадал не только незадачливый "водитель", но и его пассажиры — 12 и 15 лет.
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