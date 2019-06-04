Объяснено большое число аварий на трассе «Таврида»

Блогеры обращают внимание на большое число аварий на новой федеральной трассе «Таврида», которая соединяет Крымский мост с Симферополем и Севастополем; однако водители должны понимать, что строительство здесь еще продолжается, отметил пресс-секретарь генподрядчика АО «ВАД» Григорий Назаров

С января по май ГИБДД зафиксировали уже более 60 ДТП на «Тавриде». В них погибли 19 человек, еще 100 — получили травмы. Причина большинства из них — «лобовые» столкновения.

Сейчас на трассе всего две полосы — по одной в каждую сторону — вместо четырех. В 2020 году, когда трассу полностью введут в эксплуатацию, встречной полосы не будет, однако пока именно она является главным источником проблем. Особенно в тяжелых погодных условиях это создает проблемы, пишет «Комсомольская правда — Крым».

Турист из Подольска Евгений считает, что обгоны на трассе «разрешены в самых неудачных местах: спуски, подъемы, повороты — в местах с малой обзорностью».

«К сожалению, далеко не все водители это понимают и идут на обгон с нарушением здравого смысла. Лично наблюдал около десятка случаев, когда лишь чудом удавалось избежать аварии», — заявил он.

Григорий Назаров отмечает, что строительство «Тавриды» еще продолжается.

«К декабрю 2020 года крымчане поедут не по двухполосной дороге от Керчи до Симферополя, а по четырехполосной до Севастополя», — рассказал он.

Еще одна проблема — отсутствие обочины, которая могла бы помочь избежать столкновений.

«Снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет, поэтому съехать с дороги где угодно не получится. Вдоль трассы есть около 10 площадок для отдыха. Если неприятность произошла рядом с ними, то запаску можно поставить там. Если до площадки ехать далеко, придется менять колесо на трассе, поставив рядом знак аварийной остановки», — рассказал Назаров.

При этом важно отметить, что максимальная скорость на трассе — пока 60 километров в час. Соответствующие знаки стоят по всей длине трассы. Однако очень многие водители едут 80-100-120 км/ч.

«На сегодняшний день «Таврида» — это строительная площадка, 90 км/ч будет разрешено только в следующем году после ввода дороги в эксплуатацию. На некоторых участках ведутся работы по строительству третьей и четвертой полосы движения, возможен выезд технологического транспорта», — подчеркивает Назаров.

Еще одна проблема — светофор, временно установленный на трассе. Он расположен сразу после поворота, так что часто заранее не видно ни его, ни очереди из автомобилей. В перспективе никаких светофоров на «Тавриде» не будет.

Пока плохо ориентируются на трассе и навигаторы, особенно от Google , пишет портал. Многие знаки на «Тавриде» — временные, некоторые закрыты черным целлофаном.

«Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс. Навигатора». До начала запуска первой очереди мы предоставили им все необходимые схемы, поэтому трассировка «Тавриды» в Яндексе показана верно и удобна для использования. Что касается Google, то отсутствие «Тавриды» на его карте связано с американской политикой в отношении Крыма. Здесь мы как генподрядчик ничего сделать не можем», — отметил Назаров.

Кроме того, кое-где на «Тавриде» отсутствует разметка. Местами она не соответствует дорожной обстановке, например, нет сплошной, запрещающей обгон, перед некоторыми крутыми поворотами, спусками и подъемами.

«В конце 2020 года, перед вводом дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится долговечная термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему», — обещает Григорий Назаров.

Все просьбы и пожелания по поводу разметки и дорожных знаков генподрядчик просит отправлять на электронную почту vadrk@zaovad.com и в Службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru. Пока что ни одного подобного письма подрядчик не получат.

«Генеральный подрядчик выполнил все необходимые условия для обеспечения безопасности на дороге к началу курортного сезона — установку дорожных знаков и нанесение разметки. Основная причина ДТП на трасе «Таврида» — это грубое нарушение водителями скоростного режима, установленного на строительной площадке. Рад заметить, что ситуация с аварийностью на «Тавриде» улучшилась после того, как увеличилось количество экипажей ГИБДД и количество камер, фиксирующих нарушения», — отметил Назаров.

Главными причинами ДТП на трассе является выезд на встречную полосу (20 аварий), нарушение режима сна и отдыха водителей (14 аварий), нарушение скоростного режима (12 аварий), нарушение очередности проезда (10 аварий), несоблюдение интервала (9 аварий), вождение в нетрезвом виде (3 аварии).

В конце мая сообщалось, что на трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов.