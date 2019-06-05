Экспресс на полном ходу сбил женщину в Чехии. Видео

Полиция чешского региона Южная Моравия разместила страшное видео , на котором запечатлена женщина, перебегающая пути перед поездом, пишет Idnes.

Экспресс, двигавшийся со скоростью 160 километров в час, задел ее по касательной из-за чего пострадавшая отлетела. Встать самостоятельно она не смогла. Прохожие вызвали медиков и нарушительницу госпитализировали.

ЧП произошло в деревне Шаквице в районе Бржецлав еще в начале марта. Выяснилось, что во время перехода через ж/д пути женщина разговаривала по телефону. И хотя она видела приблежающийся поезд, вместо того, чтобы остановиться, она решила «проскочить» и не успела.