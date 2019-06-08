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В Петербурге гоночный КамАЗ влетел в легковушку: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Столкновение произошло в тот момент, когда водитель грузовика пытался повернуть на оживленном перекрестке.
Огромный раллийный КамАЗ протаранил легковую иномарку на Суворовской площади в Санкт-Петербурге.
ДТП произошло на оживленном перекрестке в тот момент, когда грузовик поворачивал направо. В этот момент мимо пытался проскочить водитель на красной Volvo.
Последовал удар, который случайным очевидцам удалось запечатлеть на видео и опубликовать в Instagram.
О пострадавших в аварии ничего не сообщается, но глядя на кадры с места ЧП можно предположить, что водитель иномарки, в чью сторону пришелся удар, получил травмы.
У Volvo смят капот, разбиты дверь и оба бампера.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить истинные причины аварии и ее виновника.
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ДТП , Volvo , ГИБДД
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