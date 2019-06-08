В Петербурге гоночный КамАЗ влетел в легковушку: видео

Столкновение произошло в тот момент, когда водитель грузовика пытался повернуть на оживленном перекрестке.

Огромный раллийный КамАЗ протаранил легковую иномарку на Суворовской площади в Санкт-Петербурге.

ДТП произошло на оживленном перекрестке в тот момент, когда грузовик поворачивал направо. В этот момент мимо пытался проскочить водитель на красной Volvo

Последовал удар, который случайным очевидцам удалось запечатлеть на видео и опубликовать в Instagram.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается, но глядя на кадры с места ЧП можно предположить, что водитель иномарки, в чью сторону пришелся удар, получил травмы.

У Volvo смят капот, разбиты дверь и оба бампера.