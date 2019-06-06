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Мусоровоз перевернулся на северо-востоке Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay.com
На северо-востоке столицы перевернулся мусоровоз с прицепом. Инцидент произошел на дублере Алтуфьевского шоссе возле дома 40.
В результате ДТП один человек пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Пострадавшего госпитализировали. В районе аварии затруднено движение транспорта, сообщает «Москва 24».
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали с переломом ноги.
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