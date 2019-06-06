Мусоровоз перевернулся на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы перевернулся мусоровоз с прицепом. Инцидент произошел на дублере Алтуфьевского шоссе возле дома 40.

В результате ДТП один человек пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Пострадавшего госпитализировали. В районе аварии затруднено движение транспорта, сообщает «Москва 24».

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали с переломом ноги.

Читайте также: Мужчине сломали нос в ходе конфликта на севере Москвы