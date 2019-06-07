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Подросток на фальшивой «скорой» оказал помощь жертвам сорока аварий 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба ювенальной юстиции в австралийском Мельбурне рассматривает дело 15-летнего местного подростка, обвиняемого в многочисленных нарушениях правил дорожного движения на машине с поддельными знаками скорой помощи.
Защита молодого человека настаивает на том, что им двигало лишь намерение помочь пострадавшим в дорожных авариях.
«Я просто купил машину, прикрепил к ней красные и белые огни, а информацию о ДТП брал из мобильного приложения», — рассказал австралийскому ресурсу 7news юный подсудимый.
В течение месяца подросток, чье имя «не разглашается по юридическим причинам», совершил 30 или 40 выездов на места аварий. Как утверждает его адвокат, он прибывал к месту происшествия раньше специальных служб штата Виктория.
Хотя профессионалы критиковали действия непрошеного помощника, он настаивает, что действовал «из лучших побуждений».
Слушания по делу юноши начались 6 июня. Его обвиняют в 120 случаях нарушения ПДД, защита настаивает на менее чем 60 реальных эпизодах.
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