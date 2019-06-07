Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус с учащимися спортивной школы олимпийского резерва попал в ДТП в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.
"Поступила информация о ДТП в Курьинском районе на трассе регионального значения 01К-09 между населенными пунктами Савушка и Курья", — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, столкнулись Mitsubishi Pajero и автобус Ford Transit.
"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", — сообщили в министерстве.
В автобусе, следовавшем из Змеиногорска в Барнаул, находилось 17 человек — 13 детей в возрасте 14-16 лет, трое взрослых и водитель.
"Дети — учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Барнаула. Они вторым автобусом направлены в гостиницу в город Курья", — сообщили в МЧС России.
В результате ДТП погибших и пострадавших нет.
ТАСС: последние новости
В результате ДТП в Германии пострадал 21 ребенок и двое взрослых СМИ: жертвами ДТП с автобусом в Дубае стали 15 человек В ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли три человека и двое пострадали
ДТП , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , Ford Transit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме хотят запретить частные камеры фиксации ПДД
На ПМЭФ показали беспилотный грузовик и «умную дорогу»1
Подросток на фальшивой «скорой» спасал людей из аварий
В Европе начали продавать Vоlkswagen Pаssat 2020 года
В Мексике начнут производить машины марки BMW
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение