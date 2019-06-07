Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае

Автобус с учащимися спортивной школы олимпийского резерва попал в ДТП в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Поступила информация о ДТП в Курьинском районе на трассе регионального значения 01К-09 между населенными пунктами Савушка и Курья", — сообщили в МЧС.

"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", — сообщили в министерстве.

В автобусе, следовавшем из Змеиногорска в Барнаул, находилось 17 человек — 13 детей в возрасте 14-16 лет, трое взрослых и водитель.

"Дети — учащиеся спортивной школы олимпийского резерва Барнаула. Они вторым автобусом направлены в гостиницу в город Курья", — сообщили в МЧС России.

В результате ДТП погибших и пострадавших нет.