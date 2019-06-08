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В Германии в ДТП с автобусом пострадал 21 ребенок и двое взрослых 

Мир24 + ещё 4 36 минут назад
Фото: Mir24.tv / Максим Кулачков
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 21 ребенок и двое взрослых, сообщает агентство ТАСС. Авария произошла недалеко от города Арнштадт в федеральной земле Тюрингия.
Всего в туристическом автобусе ехали 49 детей. Оба пострадавших взрослых находились в легковом автомобиле.
ДТП произошло около 16:00 по местному времени, или 17:00 по московскому на автомагистрали 71. Полиция выясняет детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Дубае в результате аварии с туристическим автобусом погибли 15 человек. Еще пятеро получили ранения.
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