В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 21 ребенок и двое взрослых, сообщает агентство ТАСС. Авария произошла недалеко от города Арнштадт в федеральной земле Тюрингия.
Всего в туристическом автобусе ехали 49 детей. Оба пострадавших взрослых находились в легковом автомобиле.
ДТП произошло около 16:00 по местному времени, или 17:00 по московскому на автомагистрали 71. Полиция выясняет детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Дубае в результате аварии с туристическим автобусом погибли 15 человек. Еще пятеро получили ранения.