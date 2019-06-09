ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек

В Сочи автобус попал в ДТП

Одиннадцать человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний", — сказали в пресс-службе главка.

В мэрии города сообщили об отправлении на место присшествия экипажей скорой помощи.