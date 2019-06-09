Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи автобус попал в ДТП 

ТАСС + ещё 82 4 часа назад
Одиннадцать человек, в том числе ребенок, по предварительным данным, получили травмы в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи утром в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний", — сказали в пресс-службе главка.
В мэрии города сообщили об отправлении на место присшествия экипажей скорой помощи.
"15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте", — сказал собеседник.
ТАСС: последние новости
Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Оренбурге СМИ: в Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек В результате ДТП в Германии пострадал 21 ребенок и двое взрослых
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло вдвое
Байкер уронил пассажирку под колеса авто и скрылся1
В Сочи рассказали об отсутствии пострадавших в ДТП
Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
За год водители получили более 100 миллионов «писем счастья»1
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение