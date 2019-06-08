В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере столицы. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, заказной автобус упал на мужчину у дома № 30 на Дубнинской. Это произошло во время замены колеса, уточнил представитель экстренных служб. От полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что при столкновении с автомобилем в Подмосковье погиб мотоциклист. Авария произошла в Дмитровском городском округе. Уточняется, что машина и мотоцикл двигались в попутном направлении.