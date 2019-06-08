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В центре Петербурга гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды «КАМАЗ-мастер», которой принадлежит грузовик.
По данным издания, в ходе инцидента никто не пострадал.
ДТП произошло на Суворовской площади, где «КамАЗ» участвовал в пробеге спортивных машин. Колонна спортивных машин, следовавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. Водитель легкового автомобиля марки Volvo попытался объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника правоохранительных органов, после чего произошло столкновение. В результате у легковой машины оказался смят капот, а также разбиты дверь и бамперы.
10 декабря 2017 года сообщалось, что в деревне Внуково (Новая Москва) произошла авария, в результате которой погибли трое человек, а еще двое пострадали. ДТП устроили водители Peugeot и «Лада Приора», состязавшиеся в скорости на Внуковском шоссе. Одна из машин столкнулась с внедорожником Mercedes.
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Комментарии
ДТП , Volvo , Peugeot , Lada , Lada Priora , Камаз , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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