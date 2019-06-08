Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды «КАМАЗ-мастер», которой принадлежит грузовик.
По данным издания, в ходе инцидента никто не пострадал.
ДТП произошло на Суворовской площади, где «КамАЗ» участвовал в пробеге спортивных машин. Колонна спортивных машин, следовавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. Водитель легкового автомобиля марки Volvo попытался объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника правоохранительных органов, после чего произошло столкновение. В результате у легковой машины оказался смят капот, а также разбиты дверь и бамперы.