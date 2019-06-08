В центре Петербурга гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем

Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды «КАМАЗ-мастер», которой принадлежит грузовик.

По данным издания, в ходе инцидента никто не пострадал.

ДТП произошло на Суворовской площади, где «КамАЗ» участвовал в пробеге спортивных машин. Колонна спортивных машин, следовавшая в сопровождении ГИБДД , выстраивалась для экспозиции. Водитель легкового автомобиля марки Volvo попытался объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника правоохранительных органов , после чего произошло столкновение. В результате у легковой машины оказался смят капот, а также разбиты дверь и бамперы.