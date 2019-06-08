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На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: EPA
По меньшей мере 19 человек пострадали и были госпитализированы после того, как в субботу утром автобус упал в овраг в районе населенного пункта Хуландава на юге Шри-Ланки, сообщает местный портал Ada Derana.
Уточняется, что автобус ехал по направлению к городу Акуресса в Южной провинции страны. На главной дороге, ведущей в этот город, он столкнулся с другим автобусом, который остановился и затем упал в овраг.
Семнадцать человек, пострадавших в результате несчастного случая, были госпитализированы в больницу населённого пункта Акуресса, два других получают лечение в другом госпитале.
При этом водителя одного из автобусов госпитализировали после того, как на него напали пассажиры после аварии.
Полиция задержала обоих водителей и начала дальнейшее расследование произошедшего.
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