МВД проведет проверку после ДТП с участием пьяного полицейского в Дагестане

МВД проведет проверку после ДТП с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на три легковушки в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном аккаунте в Instagram

Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент произошел вечером в пятницу, его снял на видео один из очевидцев.

"Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трех припаркованных автомобилей. Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности", — говорится в сообщении МВД.

Ведомство отмечает, что по результатам проведенного освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя.

"Руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент уже подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам" — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство.