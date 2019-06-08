Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД проведет проверку после ДТП с участием пьяного полицейского в Дагестане 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД проведет проверку после ДТП с участием сотрудника полиции, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на три легковушки в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем официальном аккаунте в Instagram.
Ранее в соцсетях распространили видеоролик, на котором полицейский устроил массовое ДТП в Дербенте. Инцидент произошел вечером в пятницу, его снял на видео один из очевидцев.
"Сотрудник ППС города Дербента, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с участием трех припаркованных автомобилей. Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности", — говорится в сообщении МВД.
Ведомство отмечает, что по результатам проведенного освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя.
"Руководством МВД Дагестана назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент уже подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам" — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Комментарии3
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Шри-Ланке столкнулись два автобуса
В Петербурге гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковушкой
Ferrari 458 Italia получила механическую коробку
Volvo планирует расширить завод в Калуге
Как инспекторы ГИБДД выбирают, кого остановить1
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение