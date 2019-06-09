Байкер в Санкт-Петербурге уронил пассажирку под колеса машины и скрылся

В субботу на проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга байкер врезался в разделительный бордюр, после чего пассажирка вылетела на встречную полосу и погибла под колесами автомобиля; сам мотоциклист скрылся.

Байкер не справился с управлением, врезался в бордюр, пассажирка перелетела на полосу встречного движения и угодила под колеса автомобиля Mercedes. Водитель среагировать не успел и переехал девушку, сообщают «Вести».

Пострадавшая скончалась, мотоциклист скрылся.

Прибывшие на место полицейские изучили телефон погибшей, связались с ее родственниками и выяснили, с кем она могла находиться в момент ДТП.