Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Байкер в Санкт-Петербурге уронил пассажирку под колеса машины и скрылся 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В субботу на проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга байкер врезался в разделительный бордюр, после чего пассажирка вылетела на встречную полосу и погибла под колесами автомобиля; сам мотоциклист скрылся.
Байкер не справился с управлением, врезался в бордюр, пассажирка перелетела на полосу встречного движения и угодила под колеса автомобиля Mercedes. Водитель среагировать не успел и переехал девушку, сообщают «Вести».
Пострадавшая скончалась, мотоциклист скрылся.
Прибывшие на место полицейские изучили телефон погибшей, связались с ее родственниками и выяснили, с кем она могла находиться в момент ДТП.
Опубликовано также видео ДТП, снятое регистратором автомобиля, который переехал пассажирку.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Сочи автобус попал в серьезное ДТП В Крыму стартовала смена для молодых волонтеров «Тавриды» Соседи избили беременную женщину в Подмосковье
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло вдвое
В Сочи рассказали об отсутствии пострадавших в ДТП
Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
За год водители получили более 100 миллионов «писем счастья»1
Названы самые экономичные автомобили в России1
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение