«У нас пострадавших нет». Владельцы автобуса из сочинского ДТП отказались говорить об аварии

Утром воскресенья, 9 июня в Сочи столкнулись автобус, принадлежащий компании «Вокруг Сочи», и микроавтобус с туристами. Экстренные службы сообщили о пострадавших. В администрации «Вокруг Сочи» утверждают, что в их автобусе пострадавших нет.

«В Адлере автобус Mercedes-Benz Sprinter (экскурсионный маршрут «Олимпийский парк — горный кластер», перевозил 18 пассажиров) при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом Yutong (экскурсионный маршрут «Олимпийский парк — Красная поляна», перевозил 20 пассажиров)», — рассказали в дорожной полиции.

Большой автобус Yutong с 20 пассажирами принадлежит компании «Вокруг Сочи». Предприятие занимается организацией экскурсий и пассажироперевозками. В администрации перевозчика рассказали «360», что в их автобусе пострадавших нет.

«У нас самих пока нет информации. Было ДТП, сейчас компетентные органы разбираются в случившемся. По имеющейся информации, среди пассажиров в нашем автобусе пострадавших нет. У нас все опытные водители и, пожалуйста, сейчас лучше не задавать вопросов. Потому что сейчас разбираются сотрудники полиции»,

— рассказал по телефону представитель компании, бросив на прощание трубку.

Если судить по предоставленной дорожной полицией информации, принадлежащий «Вокруг Сочи» автобус ехал по главной дороге и имел преимущество в движении. По предварительной информации, пока не подтвержденной официально, перед автобусом со второстепенной дороги выскочил микроавтобус, который столкнулся с большим Yutong и перевернулся набок.

По различным данным, пострадали от 11 до 15 человек, говорят об одном пострадавшем несовершеннолетнем. В микроавтобусе в момент столкновения находились, про информации ГИБДД, 18 человек.