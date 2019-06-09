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Число пострадавших в ДТП в Сочи возросло почти вдвое 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество пострадавших в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи составляет 26 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили 15 пассажиров.
Госпитализированы 23 человека, том числе трое детей, сообщается на сайте Минздрава Кубани.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. В помощь сочинским врачам из Краснодара направлен вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой.
Как ранее писал News.ru, ДТП произошло на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической. По предварительным данным, столкновение допустил водитель, выезжавший на второстепенную дорогу.
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