Число пострадавших в ДТП в Сочи возросло почти вдвое

Количество пострадавших в результате столкновения двух туристических автобусов в Сочи составляет 26 человек. Ранее сообщалось, что травмы получили 15 пассажиров.

Госпитализированы 23 человека, том числе трое детей, сообщается на сайте Минздрава Кубани.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи. В помощь сочинским врачам из Краснодара направлен вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой.

Как ранее писал News.ru, ДТП произошло на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической. По предварительным данным, столкновение допустил водитель, выезжавший на второстепенную дорогу.