ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе — трое детей. Они были госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи прибыл вертолет санавиации.

В сети опубликовано видео с места столкновения двух туристических автобусов на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка в Сочи, передает РИА «Новости».

По данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали 26 человек, в том числе трое детей. Они были госпитализированы, передает НСН. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи прибыл вертолет санавиации, передает ФАН.

Накануне в Германии туристический автобус с детьми столкнулся с автомобилем. В результате инцидента пострадали 25 человек, большинство из них — дети. В туристическом автобусе было 49 школьников в возрасте от 16 до 18 лет, шесть учителей и водитель.

На место происшествия были срочно доставлены два спасательных вертолета, семь машин скорой помощи и девять пожарных машин. Шестеро детей получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы. Водитель автомобиля, которому 80 лет, также был тяжело ранен.

За день до этого сообщалось, что число погибших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек.

При аварии также пострадали по меньшей мере пять человек. Автобус врезался в дорожный знак при съезде с шоссе.

В среду, 6 июня, в Липецкой области произошло ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом. В ходе инцидента погибли три человека, еще двое — пострадали.

Водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с Mazda , которая, в свою очередь, вылетела на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом, в салоне которого находились 21 пассажир — погибли водитель и два пассажира ВАЗа, медпомощь оказали двум пассажирам автобуса.

В начале нынешнего месяца в общей сложности 20 человек получили травмы в результате серьезного ДТП, произошедшего в ночь на 3 июня в пригороде испанской столицы Алькобендас. Междугородний автобус, следовавший из Мадрида в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, перевернулся на дороге.

В результате пожилая женщина получила травму грудной клетки и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Еще у шести человек были обнаружены травмы средней степени тяжести. Остальные отделались легкими ранениями. Всеми им была оказана необходимая медицинская помощь.

В прошлом месяце на трассе Сиена-Флоренция в районе города Сиена недалеко от крепости Монтериджиони в Италии перевернулся автобус с туристами, сообщили в городском полицейском управлении Сиены. В результате ДТП погиб один человек, около десяти получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Сиены. В посольстве РФ в Италии сообщили, что все 60 пассажиров являются российскими гражданами.

Тремя днями ранее на трассе А9 рядом с Лейпцигом в Германии перевернулся междугородный автобус, в котором находились более 70 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Bild со ссылкой на полицию сообщало, что в результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами. После инцидента движение на трассе перекрыли, а пострадавших эвакуировали вертолетом. ДТП произошло по вине водителя, который заснул за рулем.

В апреле нынешнего года в ДТП в Казахстане — в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м км автодороги Алматы-Ташкент — погибли 11 человек. По данным республиканского МВД, сначала произошло столкновение машины Toyota Camry с двигавшемся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший же по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание.