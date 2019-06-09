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СК начал проверку из-за ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи организовали проверку по факту столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК по Краснодарскому краю.
«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель микроавтобуса Mercedes, проводивший обзорную экскурсию туристам из разных регионов России, столкнулся с экскурсионным автобусом Yutong.
В СК сообщили, что 15 пассажиров микроавтобуса получили повреждения различной степени тяжести, 11 пострадавших госпитализированы.
Ранее Ространснадзор сообщил, что проведёт проверку перевозчиков из-за ДТП с автобусами в Сочи.
По данным регионального Минздрава, пострадали 26 человек.
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