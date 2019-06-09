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Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП в Сочи 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель микроавтобуса Константин Колочков, столкнувшийся с туристическим автобусом в Сочи, рассказал подробности ДТП.
По словам мужчины, он двигался по одной стороне дороги, а автобус — по другой. Когда второй водитель повернул под соответствующим знаком, а Колочков не заметил транспортное средство и врезался в него.
"Я не на большой скорости был, второй автобус тоже, но удар получился почему-то сильный", — отметил Колочков в комментарии РЕН ТВ.
Водитель также подчеркнул, что экстренные службы прибыли на место аварии оперативно.
"Я помогал (эвакуировать пострадавших. — Прим. ред.). Некоторые люди были в тяжелом состоянии, у некоторых раны были", — сказал Колочков.
Он добавил, что в его микроавтобусе в результате инцидента оказалось больше пострадавших, чем во втором транспортном средстве.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились 26 человек, в том числе трое детей.
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Комментарии
ДТП , РЕН ТВ
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