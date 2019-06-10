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СМИ: в местах массовых ДТП установят дорожные камеры 

ТК «Звезда» + ещё 3 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Разработанная Минтрансом методика по установке дорожных камер уже направлена заинтересованным структурам на согласование.
Дорожные камеры в России планируют устанавливать в местах концентрации аварий, так изменится принцип их размещения, пишет газета «Известия».
Минтранс разработал новую методику, которая предполагает установку комплексов фиксации в местах массовых ДТП. Документ будет согласован с заинтересованными организациями. Однако правила установки камер будет закреплен в законодательстве, отметил комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
«Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», — пояснил он.
В настоящее время в России насчитывается около 12 тысяч стационарных и 3,8 тысяч передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщили в полиции. В прошлом году на основе данных с камер было выписано 106 млн штрафов.
При этом эксперты пытаются разобраться с ситуацией с частными камерами. Некоторые камеры устанавливают на расстоянии 200-300 метров друг от друга на участке дороги в 5 км, цель таких предпринимателей — сбор денег, а не снижение аварийности.
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Комментарии
ДТП , Евгений Москвичев , Госдума , Минтранс РФ , газета "Известия"
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