Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

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В результате ДТП в Подмосковье погиб мотоблогер по прозвищу Болт

Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье

Двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи транспортировали в Краснодар