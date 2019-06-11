Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии 

ТАСС + ещё 3 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления ГИБДД по республике.
"В Бурзянском районе на автодороге Кага — Старосубхангулово столкнулись Lada Largus и грузовик "КамАЗ". В результате аварии погибли мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, трех и пяти лет, все они находились в автомобиле Lada", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает полиция и другие службы, уточняются детали ДТП, добавили в ГИБДД.
ТАСС: последние новости
В результате ДТП в Подмосковье погиб мотоблогер по прозвищу Болт Шесть человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Подмосковье Двоих пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи транспортировали в Краснодар
ДТП , Lada Largus , Lada , Камаз , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Audi RS5 сделали эксклюзивный спорткар
Осталась груда металла: как погиб Болт138
Посреди Одинцова внезапно взорвался автомобиль1
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta4
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ1
Видео
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:54
ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек
ДТП Статьи
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение