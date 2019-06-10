«Существо трусливо скрылось»: Запашный попал в аварию

Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы. В момент столкновения с другим авто в джипе артиста находились двое маленьких детей. Об этом циркач рассказал на своей странице в Instagram.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл ночью на Ленинском проспекте. На видеозаписи, размещённой в Instagram, видно как авто артиста подрезает другая машина. При этом сам дрессировщик подчёркивает в соцсети, что его внедорожник едва не отбросило в столб.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — отметил Запашный (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, виновника ДТП оперативно помогли установить прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД , которые нашли видеозапись инцидента, а также определили марку и номер машины второго участника аварии.