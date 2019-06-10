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«Существо трусливо скрылось»: Запашный попал в аварию 

Рамблер 1 час назад
Дрессировщик Аскольд Запашный попал в ДТП в центре Москвы. В момент столкновения с другим авто в джипе артиста находились двое маленьких детей. Об этом циркач рассказал на своей странице в Instagram.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл ночью на Ленинском проспекте. На видеозаписи, размещённой в Instagram, видно как авто артиста подрезает другая машина. При этом сам дрессировщик подчёркивает в соцсети, что его внедорожник едва не отбросило в столб.
«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — отметил Запашный (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По его словам, виновника ДТП оперативно помогли установить прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, которые нашли видеозапись инцидента, а также определили марку и номер машины второго участника аварии.
«Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», — резюмировал Запашный.
Комментарии11
ДТП , Видео , Аскольд Запашный , ГИБДД
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