Спасатели в реанимации: почему фура столкнулась с колонной МЧС

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал агентству, что могло спровоцировать автомобильную аварию в Тульской области, где грузовая фура протаранила автомобильную колонну МЧС . В аварии пострадали пятеро спасателей, двое из которых в настоящее время находятся в реанимации.

По данным РИА Новости, ДТП произошло утром 10 июня на 201 километре трассы М-4 «Дон». Четыре автомобиля МЧС в момент столкновения стояли на обочине. Грузовая фура внезапно для остальных участников движения врезалась в колонну спасателей. В результате пятеро сотрудников МЧС получили различные травмы: двое из них сейчас находятся в реанимации Новомосковской больницы, троим назначено лечение амбулаторно. Отмечается, что два автомобиля спасателей повреждены настолько, что не могут продолжать движение. В настоящее время на месте инцидент работают следственно-оперативная группа полиции.

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает о предварительной версии причины ДТП. По данным собеседника агентства, авария произошла из-за того, что водитель большегруза уснул за рулём. Отмечается, что сам виновник столкновения не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТАСС сообщает, что колонна МЧС следовала по направлению в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Сообщается, что пострадавшие авто будут заменены на исправные и спасатели продолжат путь для выполнения задачи.