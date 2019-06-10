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Спасатели в реанимации: почему фура столкнулась с колонной МЧС 

Рамблер + ещё 29 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал агентству, что могло спровоцировать автомобильную аварию в Тульской области, где грузовая фура протаранила автомобильную колонну МЧС. В аварии пострадали пятеро спасателей, двое из которых в настоящее время находятся в реанимации.
По данным РИА Новости, ДТП произошло утром 10 июня на 201 километре трассы М-4 «Дон». Четыре автомобиля МЧС в момент столкновения стояли на обочине. Грузовая фура внезапно для остальных участников движения врезалась в колонну спасателей. В результате пятеро сотрудников МЧС получили различные травмы: двое из них сейчас находятся в реанимации Новомосковской больницы, троим назначено лечение амбулаторно. Отмечается, что два автомобиля спасателей повреждены настолько, что не могут продолжать движение. В настоящее время на месте инцидент работают следственно-оперативная группа полиции.
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает о предварительной версии причины ДТП. По данным собеседника агентства, авария произошла из-за того, что водитель большегруза уснул за рулём. Отмечается, что сам виновник столкновения не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС сообщает, что колонна МЧС следовала по направлению в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Сообщается, что пострадавшие авто будут заменены на исправные и спасатели продолжат путь для выполнения задачи.
Комментарии
ДТП , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС
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